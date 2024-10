Regierungskoalition zieht bei Realschule wieder an einem Strang

Nach zweistündiger Sondersitzung zur geplanten neuen Realschule im Augsburger Osten wurde am Dienstang mehrheitlich ein Beschluss gefasst: Ein Neubau der Schule an der Hans-Böckler-Straße wird weiterhin angestrebt. Um keine Zeit zu verlieren, prüft die Verwaltung die Standortalternativen entlang der Zugspitzstraße und der Derchinger Straße nun ebenfalls eingehend. Einig waren sich alle Stadträte, dass das eigentliche Ziel einer neuen Realschule so schnell wie möglich umgesetzt werden müsse. Seitens der Opposition gab es viel Unmut - fehlende Transparenz und die voraussichtliche Verzögerung waren einmal mehr Kritikpunkte.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Realschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans-Böckler-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis