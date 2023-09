Rinder mit besonderer Aufgabe: In Augsburg bimmelt es jetzt wie im Allgäu

Lisa und Oskar in Augsburg-Bergheim tragen Schellen wie Gebirgskühe. Landwirt Manuel Förg setzt auf Sicherheit, denn seine Rinder haben einen ungewöhnlichen "Job".

Klingelingeling! Auf einer grünen Wiese im Augsburger Stadtteil Bergheim kann man jetzt eine ähnliche Stimmung erleben wie im Allgäu. Am Ortsausgang in Richtung Westliche Wälder grast seit Neuestem original Braunvieh. Es sind Rinder, wie sie im schwäbischen Raum früher weitverbreitet waren. Zwei von ihnen – Kuh Anni und Ochse Oskar – tragen auch noch die typischen bimmelnden Glocken um den Hals wie Weiderinder in den Allgäuer Bergen. "Es sind wohl die ersten neuen Kuhschellen in Augsburg", sagt Landwirt Manuel Förg lachend. Er will seine kleine Herde immer hören können, weil sie oft nicht zu sehen ist. Denn sie hat eine ungewöhnliche Aufgabe.

Die besondere Weide von Anni und ihren Artgenossen liegt an einem Feldweg nach Bannacker. Umgeben von dem üblichen eher langweiligen Agrarland ist es ein Naturidyll, wie man es nicht mehr allzu häufig findet. Kuh Anni grast zusammen mit vier weiteren Rindern auf einer Wiese zwischen alten knorrigen Streuobstbäumen, wilden Hecken und versteckten Wassertümpeln mit hohem Schilf. Teils sind die Rinder im Dickicht nicht mehr zu sehen. Überall summen Insekten. Einmal huscht eine braune Feldmaus vorbei, kurz darauf hüpft eine junge Erdkröte durchs Gras, oben im Laub zwitschern Vögel. Doch die wichtigsten Bewohner in diesem Feuchtgebiet sind ganz andere.

Biotop in Bergheim: Laubfrösche quaken so laut wie ein Presslufthammer

Nicolas Liebig vom städtischen Landschaftspflegeverband hat alles genau im Blick. "Hier liegt das Biotop mit der größten Laubfroschpopulation in ganz Augsburg", sagt er. Es seien weit über 200 Männchen gezählt worden. Im Frühjahr hört man sie kilometerweit quaken. Laubfrösche zählen inzwischen zu den gefährdeten heimischen Amphibien. Sie können ziemlichen Lärm machen. Das Quaken habe einen vergleichbaren Lärmpegel wie ein Presslufthammer, sagt Liebig. Biolandwirt Manuel und seine Frau Katharina-Luise hören die Rufe bis zu ihrem Hof, was sie aber nicht stört. Im Gegenteil. "Unsere Rinder und die Laubfrösche passen perfekt zusammen", sagen sie.

Laubfrösche im Bergheimer Biotop sollen von der Beweidung mit Rindern profitieren. Foto: Klaus Rainer Krieger

Die Förgs haben ihr Braunvieh erst kürzlich angeschafft, um den Fröschen gezielt zu helfen. Die kleine Mutterkuh-Herde soll das ökologisch wertvolle Biotop des Landschaftspflegeverbandes schonend beweiden. Denn Laubfrösche brauchen sonnige offene Wasserflächen, die nicht mit altem Gras und Schilf zuwuchern dürfen. Und sie brauchen Insekten als Nahrung. Die Kuhfladen sorgen wiederum dafür, dass es reichlich Fliegen und andere Kleinstlebewesen gibt. Diese sind auch für andere heimische Wildtiere eine wichtige Nahrungsquelle.

Beweidungsprojekte helfen auch Landwirten in Augsburg

Das städtische Laubfrosch-Biotop in Bergheim gibt es seit den 1980er-Jahren. Liebig zufolge wurde es im Zuge der Flurbereinigung angelegt. Nach seinen Beobachtungen entwickelt sich der Lebensraum dort recht gut. Der Wärme liebende Laubfrosch sei zudem ein Profiteur des Klimawandels, sagt er. Die Art habe vom Bergheimer Biotop aus schon einige weitere kleine Populationen in der näheren Umgebung gebildet. "Wir hoffen, dass die Laubfrösche bis in das Biotop bei Gut Bannacker wandern."

Mit den Beweidungsprojekten in Augsburger Schutzgebieten macht der Landschaftspflegeverband seit 1997 insgesamt gute Erfahrungen. Auf knapp 300 Hektar Fläche kommen Schafe, Wildpferde, Ziegen und alte Rinderrassen zum Einsatz, die vom Aussterben bedroht sind. Auf der Weide der Wildpferde im Stadtwald sei wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie die Artenvielfalt fördere, sagt Liebig. Am Höhgraben sei im kommenden Jahr das zehnte Beweidungsprojekt geplant. Das einzige Problem ist Liebig zufolge derzeit, dass die giftige Herbstzeitlose auf den Wiesen durch Mähen zurückgedrängt werden muss, denn diese Pflanze ist gefährlich für bestimmte Weidetiere, etwa für Lämmer.

Für die Förgs ist das neue Weideprojekt in Bergheim eine Chance. Sie haben den alten Hof der Familie wiederbelebt. Seit drei Jahren betreiben sie dort eine Biolandwirtschaft im Nebenerwerb. "Wir haben mit Hühnern begonnen, jetzt kommen die Rinder dazu", erzählen sie. Der kleine Biobetrieb müsse wirtschaftlich auf verschiedenen Beinen stehen. Deshalb seien die Einnahmen aus den Fördertöpfen für Landschaftspflege sehr willkommen. Mittelfristig solle zudem die kleine Mutterkuh-Herde in verträglichem Maß wachsen, so Manuel Förg. Dann sei auch geplant, das Rindfleisch ab Hof zu vermarkten. Einen Hofladen haben die Förgs bereits. Dort bieten sie verschiedene Produkte an. Auch für das Fleisch gebe es bereits Interessenten, sagen sie.