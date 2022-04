Neuer Chef der IG Metall in Augsburg: Was Roberto Armellini antreibt

Plus Roberto Armellini kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Einstieg des 46-jährigen Gewerkschafters kam überraschend.

Der Abschied des langjährigen Augsburger IG-Metall-Chefs Michael Leppek kam für Außenstehende überraschend. Vor Kurzem hieß es, dass er sich auf eigenen Wunsch in die freie Wirtschaft verabschieden wird. Den neuen Arbeitgeber nennt er noch nicht. Seine bisherige Stelle wurde nahtlos besetzt, nun ist Roberto Armellini der neue Erste Bevollmächtigte. Zweite Bevollmächtige Angela Steinecker ist auf ihrer Position geblieben. Laut Armellini sei die Personalie im besten Einvernehmen geklärt worden. Er habe sich nicht beworben: "Ich bin gerufen worden." Für ihn sei es somit die Rückkehr an eine vertraute Arbeitsstätte.