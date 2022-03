Gewerkschaft

vor 49 Min.

Augsburgs IG-Metall-Chef geht: Das bleibt von Michael Leppek

Plus Michael Leppek wechselt in die Privatwirtschaft. Zu seinem Nachfolger wurde Roberto Armellini mit 90 Prozent gewählt. Der Gewerkschafter stammt aus Augsburg.

Von Stefan Stahl

Gut neun Jahre hat Michael Leppek für die IG Metall in Augsburg gearbeitet. Als erster Bevollmächtigter erlebte er aufwühlende Zeiten. Schließlich befindet sich der traditionelle Industrie-Standort in einem Umbruchprozess. Mal musste die IG Metall die Schließung des ehemaligen Osram-Werkes in der Stadt nach langem Kampf und trotz vieler Rettungsversuche hinnehmen. Mal gelang es Schlimmeres zu verhindern: So fiel der Arbeitsplatzabbau beim Augsburger Motoren- und Kraftwerksspezialisten MAN Energy Solutions auch wegen des Engagements Leppeks deutlich geringer als zunächst angekündigt aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen