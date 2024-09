Sanierung der Ulrichsbasilika: Das Gerüst am Kirchturm wird abgebaut

Die Sanierung der Ulrichsbasilika schreitet voran. Erst vor wenigen Wochen wurden der goldene Wetterhahn samt Kugel wieder an der Spitze des Kirchturms angebracht. Die Ziffernblätter der Uhren blitzen nun auch wieder golden. Nachdem an dem Turm fast alle Malerarbeiten erledigt sind, kann das Gerüst jetzt Schritt für Schritt abgebaut werden. Die Arbeiten haben jetzt begonnen und werden an dem 93 Meter hohen Kirchturm noch ihre Zeit benötigen. Rund eineinhalb Wochen dauert es, das Gerüst zu entfernen, so Architekt Anton Kriesch.

In diesem Jahr könne noch an anderen Stellen der Basilika mit dem Abbau des Gerüsts begonnen werden. Kriesch: „Der Südgiebel ist auch schon fertig.“ Die Sanierung, die Ende 2022 begann, geht in die Endphase: Im ersten Halbjahr 2025 soll das Langhaus fertiggestellt und die Maßnahme abgeschlossen sein. Die Kosten für die Generalsanierung belaufen sich auf rund 4,6 Millionen Euro. (ziss)