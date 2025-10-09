Sausalitos in Augsburg geschlossen – Interessent sprang kurzfristig ab

Das Restaurant Sausalitos in der Maximilianstraße in Augsburg ist seit mehreren Wochen geschlossen. Hintergrund ist die wirtschaftliche Schieflage der Sausalitos-Gruppe, die sich seit März dieses Jahres in einem Insolvenzverfahren befindet.

Wie das Unternehmen mitteilt, begann die Krise der Kette bereits während der Corona-Pandemie. Ein verändertes Ausgehverhalten vieler Gäste, steigende Kosten und ein in Teilen überarbeitungsbedürftiges Konzept führten in den vergangenen Jahren zu Verlusten in Millionenhöhe. Auch während des laufenden Insolvenzverfahrens blieben die Umsätze an mehreren Standorten hinter den Erwartungen zurück, so ein Sprecher.

Sausalitos in Augsburg geschlossen – seit 2009 gab es das Restaurant

Zwar konnten für einige Restaurants neue Betreiber gefunden werden – unter anderem in München, Nürnberg, Regensburg, Bochum und Stuttgart –, doch für den Augsburger Standort kam eine Übernahme nach Angaben des Unternehmens kurzfristig nicht zustande. Daher wurde das Lokal in der Maximilianstraße im August geschlossen.

Sausalitos wurde 1994 in Ingolstadt gegründet und ist für seine mexikanisch-amerikanische Küche und Cocktails bekannt. Seit 2009 war die Kette in Augsburg vertreten.