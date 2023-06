Schnittige Autos, sportliche Wasserspiele: Das bietet das Wochenende

Nicht nur Musikfans treffen am Wochenende in Augsburg auf "alte Hasen", Oldtimer gibt es auch anderweitig zu bestaunen. Auch der Zirkus kommt wieder in die Stadt. Ein Überblick.

Wir leben in einer Zeit der Superlative: Es gibt nur noch Legenden, Superstars oder Helden, mal gefallene wie derzeit Rammstein, mal aufsteigende wie die Kaulitz-Brüder. Auch wir wollen dem Rechnung tragen: Das Wochenende in Augsburg wird legendär. Hier sind unsere Tipps für 9. bis 11. Juni:

Das bieten die Klubs und Konzertveranstalter in Augsburg am Wochenende

Rock/Pop/Jazz: Unsere Helden spielen am Samstag ab 20.30 Uhr im Bombig an der Gubener Straße. „Salvation Road“ mit Frontmann Manfred Langner sind seit Jahrzehnten auf der Bühne und haben nichts von ihrer Leidenschaft für Rock und Blues verloren. (Alle Infos unter bombig-augsburg.com)

Open Air: Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, packen beim Open Air im Brunnenhof des Zeughauses „Jo Aldingers Downbeatclub“ die Instrumente aus. Das Motto: „Down, Dirty and Funky“. (Infos und Tickets unter brunnenhof.reservix.de)

Reggae: Kosmopolit Lengualerte aus Mexiko kommt mit Reggae und lateinamerikanischen Protestliedern am Mittwoch, 20.30 Uhr, in den City Club am Königsplatz, Veranstalter ist Karman e. V.

Konzerte: Klein aber fein sind die Konzerte der Universität Augsburg im wunderschönen Konzertsaal an der Grottenau. Am Freitag und am Samstag, jeweils ab 19 Uhr, stehen Gesangsabende auf dem Programm. Zu hören sind Studierende und der Eintritt ist frei. Allerdings haben die Akteure nichts gegen Spenden. (Alle Infos unter uni-augsburg.de)

Das ist in der Augsburger Kultur sonst noch geboten

Comedy: Torsten Sträter serviert sein Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“ am heutigen Freitag, 20 Uhr, in der Schwabenhalle. Ist allerdings ausverkauft. Über die „zweifelhafte Welt der Amoral“ blödelt am Sonntag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle Andy Strauß. (Tickets unter kresslesmuehle.reservix.de)

Theater: Die Boulevardesken spielen wieder. Und zwar den „Mustergatten“ von Avery Hopwood. Zu sehen im Pfarrsaal Don Bosco. Premiere ist am Samstag, weitere Vorstellungen am 16 und 17. Juni, 19.30 Uhr. (www.die-boulevardesken.de)

Was am Wochenende in Augsburg sonst ansteht

Waldtage: Für Kinder stehen die „Waldtage“ in der Stadtbücherei auf dem Programm. Sie sind geeignet für Buben und Mädchen von vier bis sieben Jahren - und der Termin ist ohne Eltern. Zu erleben am Montag, 15.30 bis 16.30 Uhr. Infos unter Tel. 0821/3242715.

Sport: Von Freitag bis Sonntag wird am Eiskanal die „WildwasserSprint WM“ ausgetragen. Infos unter kanu-schwaben-augsburg.de

US-Car-Treffen: Am Sonntag kann man ab 10 Uhr bei XXXL Lutz (Unterer Talweg) diese zwar sehr schönen, aber auch benzinfressenden Autos bewundern. Dort findet das 22. Augsburger US-Car-Treffen mit viel Programm statt. Infos unter https://acfa-augsburg.de

Beim US-Car-Treffen in Augsburg werden zahlreiche Autofans mit ihren Wagen erwartet. Foto: Silvio Wyszengrad

Natur: Wenn es um die Natur geht, ist der Botanische Garten immer die perfekte Anlaufstelle. Dort blüht es und Liegestühle warten auf Besucher. Am Samstag, 15 bis 16 Uhr, gibt es einen Vortrag „Die Heilung der Schottergärten“ und am Mittwoch, 17 bis 18 Uhr, Pflanzentipps für trockene Zeiten unter dem Motto „Trockenhelden für den Garten“. Auch eine Ausstellung über „Bonsais“ ist derzeit zu bewundern. Der Garten schließt seit Anfang Juni erst um 21 Uhr. Also genug Zeit, sich in dieser Ruheoase zu vergnügen.

Zoo: Der ist bei diesem Wetter mit den vielen Tieren und dem neuen Kinderspielplatz für viele Familien Sehnsuchtsort. Wäre da nur nicht die Parkplatzsituation. Es soll Zeitgenossen geben, die stellen sich am Wochenende den Wecker, um als eine der ersten im Siebentischwald „aufzuschlagen“. Geöffnet von 9 bis 18.30 Uhr.

Zirkus: „Nach langer Corona-Pause dürfen wir endlich wieder öffnen“, so der Circus Alaska, der auf dem Festplatz in Göggingen (Pfarrer-Bogner-Straße) seine bunten Zelte aufgebaut hat. Noch bis Sonntag gibt es Vorstellungen mit Kamelen und Ziegen und jeder Menge Akrobaten. (Karten und Infos unter zirkus-alaska.de)

Der Christopher Street Day in Augsburg ist der Abschluss einer Woche mit vielen Veranstaltungen rund um die queere Community. Foto: Klaus Rainer Krieger

Christopher Street Day: Die Parade durch Augsburg findet erst am Samstag, 17. Juni, ab 12 Uhr am Kö statt. Doch schon unter der Woche gibt es viele Veranstaltungen wie Lesungen und Filme oder einen Gottesdienst in St. Moritz. Das Motto: „Um die queere Community sichtbar zu machen, demonstrieren wir für die Rechte queerer Menschen und wollen auf Diskriminierung aufmerksam machen“. Alle Infos unter csd-augsburg.de

Das ist nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, die kommenden Tage zu genießen. Wir wünschen Spaß, Gelassenheit und gute Laune.