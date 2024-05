Augsburg

12:00 Uhr

Schüler-Tablets für alle: Digitale Pläne des Freistaats setzen Stadt unter Druck

Plus Bayern will alle Schüler mit Tablets ausstatten. Das stellt Augsburg vor Probleme, da vielen Schulen die Voraussetzungen für das Programm fehlt.

Von Miriam Zissler

Aufgrund der Coronapandemie hat die Digitalisierung im Schulbereich an Fahrt aufgenommen. Der Freistaat möchte den Prozess vorantreiben und wiederholte bereits mehrmals sein Vorhaben, dass bis zum Jahr 2028 alle Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet oder Notebook ausgestattet sein sollen. Nun informierte Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) die Stadträte des Bildungsausschusses über ein Schreiben des Kultusministeriums, das an die Schulen ging und in dem die Umsetzung der 1:1-Ausstattung schrittweise schon ab dem kommenden Schuljahr angekündigt wird. Wild kritisierte die Kommunikation des Freistaats und stellte in Fragen, ob das zu schaffen sei: "Unsere Schulen sind grundsätzlich gut ausgestattet, aber nicht für die Dimension."

Mitte März ging ein Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen mit allgemeinen Erstinformationen zu einem geplanten Rollout der Ausstattung mit mobilen Schülerendgeräten. Die "Digitale Schule der Zukunft" laufe in einem Pilotversuch in verschiedenen Schulen des Freistaats seit dem Schuljahr 2022/2023 - nun sei die Zeit gekommen, dass sie bayernweit ausgerollt werden könne. In einem ersten Schritt sollen den staatlichen Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen, staatlichen Gymnasien sowie staatlichen Schulen besonderer Art ab dem kommenden Schuljahr die Möglichkeit eröffnet werden, jährlich jeweils bis zu zwei Jahrgangsstufen mit mobilen Endgeräten auszustatten. Nicht-staatliche Schulen der genannten Schularten sowie Freien Waldorfschulen könnten ein Jahr später und dann einmalig mit bis zu vier Jahrgangsstufen starten.

