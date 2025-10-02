„Wer zu schnell fährt, muss hier reinbeißen“: Augsburger Schüler machen Tempo-Kontrollen

Vor der Grundschule Hammerschmiede in Augsburg herrscht an diesem Vormittag eine Mischung aus Aufregung und Konzentration. Etwa zwanzig Kinder einer vierten Klasse stehen in leuchtend gelben Warnwesten am Straßenrand. Sie warten auf das Zeichen der Verkehrspolizei, um selbst in Aktion zu treten.

„Wir machen heute Geschwindigkeitsmessungen vor der Schule“, erklärt Angelika Cerny von der Verkehrspolizei. In der Hand hält sie eine rote Kelle, daneben leuchtet das Display des Lasermessgeräts. „Mit einer vierten Jahrgangsstufe kontrollieren wir die Autofahrer. Und heute ist es ganz besonders: Wer sich an Tempo 30 hält, der bekommt Gummibärchen. Wer zu schnell ist, muss in eine Zitrone beißen.“ Die Kinder kichern, während sie gespannt auf den nächsten Wagen warten.

Aktion der Polizei in Augsburg: „Danke, dass sie so langsam gefahren sind“

Ein grauer Kleinwagen rollt heran. 26 Kilometer pro Stunde zeigt das Gerät an. Angelika Cerny hebt die Kelle, der Wagen hält am Straßenrand. Zwei Kinder treten vor und überreichen eine kleine Tüte Gummibärchen. „Danke, dass Sie so langsam gefahren sind“, sagt ein Junge. Der Fahrer, ein Mann Mitte fünfzig, lächelt überrascht: „So nett ist es selten, wenn man angehalten wird.“ Nur wenige Minuten später ist der Ton ernster. Ein dunkelblauer Kombi rauscht mit Tempo 38 vorbei. Angelika Cerny hebt wieder die Kelle. Am Straßenrand öffnet der Fahrer, ein Mann Ende Dreißig, das Fenster. Die Kinder zeigen ihm eine Zitrone. Ein Junge erklärt: „Wer zu schnell fährt, muss hier reinbeißen.“ Der Mann schmunzelt unsicher, nimmt die Frucht und beißt ab. Die Gesichter der Kinder leuchten – die Aktion hat ihre Wirkung nicht verfehlt.

Doch nicht alle Reaktionen sind heiter. Eine Frau, die mit 41 Stundenkilometern gemessen wurde, wirkt angespannt. „Ich hatte es eilig“, sagt sie leise. Die Schüler hören aufmerksam zu, nicken und halten ihr die Zitrone hin. Sie beißt hinein, das Gesicht verzieht sich, und die Kinder wissen: Diese Lektion bleibt im Gedächtnis.

Süßes oder Saures? Auf dem Weg zur Arbeit gab es für diesen Fahrer Saures. Foto: Marcus Merk

„Das ist eine reine Präventionsveranstaltung“, betont Angelika Cerny. „Die Autofahrer sollen zu Schulbeginn sensibilisiert werden. Wenn die Kinder mit den Autofahrern sprechen, hat das eine ganz andere Wirkung.“ Seit rund acht Jahren organisiert die Verkehrspolizei diese „Süßes-oder-Saures“-Aktion. Doch nicht an jeder Schule sei das möglich. „Es braucht die passende Kontrollstelle und die Möglichkeit, zu messen.“