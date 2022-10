Schülervertreter wollen Menschen für psychische Probleme sensibilisieren

Plus Die Stadtschülervertretung Augsburg hat einen Workshop zu psychischer Gesundheit durchgeführt. Das Thema wird angesichts aktueller und vergangener Krisen immer wichtiger.

Bei Krankheit geht man zum Arzt, das weiß jedes Kind. Doch wenn die Psyche verletzt ist, herrscht oft Ratlosigkeit bei Betroffenen und Angehörigen. Schließlich sind die Wunden nicht sichtbar. Viele Themen rund um die Gesundheit stehen bisher nicht im Lehrplan deutscher Schulen. Bei psychischen Beschwerden folgt deshalb oft Ratlosigkeit. Die Stadtschülervertretung in Augsburg hat sich deshalb zur Aufgabe gemacht, aufzuklären.