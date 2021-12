Volle Jugendpsychiatrien: Über die Kollateralschäden wird zu wenig gesprochen

Plus Die Corona-Einschränkungen treffen Kinder und Jugendliche hart - dabei ist ihr Nutzen für diese Altersgruppe begrenzt. Die Stadt Augsburg wählt immerhin einen empathischen Ton.

Vor wenigen Wochen verschickte das städtische Pressebüro eine bemerkenswerte Mitteilung. "Augsburger Oberbürgermeisterin richtet Appell an Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek", lautete eine Zwischenüberschrift, es ging inhaltlich um den Wunsch Eva Webers, dass man Kinder und Jugendlicher mit der 2G-Regel nicht von sozialer Teilhabe ausschließen sollte. Derzeit ist die Situation in Bayern so: Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können bis zum Jahresende weiter ungeimpft in den Sportverein, die Theatergruppe oder ins Hallenbad gehen - ab dem 12. Januar möglicherweise nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen