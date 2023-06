Augsburg

Schulhund Nika: Lernen in tierisch entspannter Atmosphäre

Plus An der Montessori-Schule arbeiten Lehrer, Kinder und Hunde zusammen. Anfangs mussten alle davon überzeugt werden, nun wissen sie, welche Vorteile ein Klassenhund hat.

Von Susann Dettmann

"Eigentlich wollte ich einen großen, schwarzen Hund haben“, sagt Melanie Stadler, Grundschullehrerin an der Montessori-Schule Augsburg. Als sie sich vor gut zehn Jahren entschied, sich privat einen Hund zuzulegen, wollte sie diesen auch als Schulhund einsetzen. Nach dem Okay der Schulleitung ließ Stadler sich beraten – und sah ein, dass große, schwarze Hunde nicht die optimale Wahl für einen Einsatz in der Grundschule sind. "Mir wurde ein kleiner Hund mit hellem Fell empfohlen, weil der am wenigsten Angst auslöst.“ Also adoptierte sie Nika, eine kleine, sandfarbene Mischlingshündin mit ruhigem Gemüt. Schließlich muss ein Klassenhund bis zu 25 Schulkinder gleichzeitig "aushalten". Während sich anfangs alle mit dem neuen Konzept anfreunden mussten, hat es sich inzwischen aus vielen Gründen bewährt.

Als Nika 2015 ihren Einsatz an der Montessori-Schule begann, musste unter den Eltern Überzeugungsarbeit geleistet werden. Viele hatten Sorge, dass ein Tier im Klassenzimmer die Kinder zu sehr ablenken würde. Doch das Gegenteil war und ist der Fall, sagt Melanie Stadler: Klassenhündin Nika habe einen durchweg positiven Einfluss auf die Kinder. Und auch die Eltern konnten sich in Hospitationen von der tierisch entspannten Lernatmosphäre überzeugen. Schnell fällt auf, dass die Kinder den Kontakt zum Tier nach ihrem eigenen Bedürfnis suchen. Braucht ein Kind eine Pause, setzt es sich ein paar Minuten zu Nika und arbeitet danach umso konzentrierter weiter. Dabei profitieren alle, so Lehrerin Stadler: "Ein hibbeliges Kind entspannt sich durch das Streicheln und für ein schüchternes Kind kann der Kontakt mit dem Tier der Eisbrecher sein.“ An der Montessori-Schule Augsburg gibt es mittlerweile drei Schulhunde in verschiedenen Jahrgangsstufen.

