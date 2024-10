Sechs Monate Cannabis-Legalisierung: Von Horrorszenarien ist Augsburg weit entfernt

Wer im vergangenen Sommer Augsburger Parks durchquerte, am See lag oder einfach durch die Stadt ging, dem konnte schnell ein bislang eher ungewohnter Geruch in die Nase steigen. Cannabis lag in der Luft, und das riechbar häufiger als in den Vorjahren. Von einem Massenphänomen ist Augsburg ein halbes Jahr nach der Teillegalisierung aber weit entfernt, auch von sämtlichen vorab heraufbeschworenen Horrorszenarien.

