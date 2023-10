Augsburg

07:00 Uhr

Sensation: Rosa Flamingo im Zoo schlüpft im Oktober

Ein Flamingo-Küken in einem britischen Zoo. Auch in Augsburg ist ein Jungtier geschlüpft.

Plus Normalerweise brüten die Vögel in einer ganz anderen Jahreszeit. Das gute Wetter und ein paar Tricks verhelfen dem Augsburger Zoo zu Nachwuchs.

Flamingos brüten normalerweise im Frühjahr. Jetzt im Herbst ist dafür die komplett falsche Jahreszeit. Deshalb kann der Zoo Augsburg eine kleine Sensation vermelden: Gerade ist ein Rosa Flamingo aus dem Ei geschlüpft.

In diesem Jahr ist vieles anders als sonst. Wie Zookurator Thomas Lipp berichtet, brachen in der Flamingo-Kolonie mitten im Herbst Frühlingsgefühle aus. Rund ein Dutzend Paare legten gleichzeitig Eier und begannen zu brüten. Vor vier Wochen schlüpfte dann das erste Junge - gewissermaßen ein Einzelkind. Im Oktober lagen noch immer zehn Eier in den Nestern. Kaum einer im Zoo glaubte mehr an weiteren Nachwuchs so spät im Jahr. Dann kam Ende Oktober ein weiteres Küken zur Welt.

