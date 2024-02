Sicherheit vor den Schulen: Stadt startet eine Aktion gegen Elterntaxis

Eltern der Grundschule zum Roten Tor setzen sich seit Jahren für mehr Schulwegsicherheit ein. Die Stadt greift ihre Aktion auf und weitet sie auf das Stadtgebiet aus.

Im Mai 2022 ereignete sich in Augsburg an der Grundschule zum Roten Tor ein Unfall, bei dem ein Achtjähriger vor der Schule von einem Auto erfasst wurde. Daraufhin gründete sich die Elterninitiative "Vor der Schule" und brachte einige Veränderungen auf den Weg: eine "Elternhaltestelle" mit etwas Abstand zur Schule wurde an der Grundschule eingerichtet und Autofahrende gezielt angesprochen. Eine Art Bonuskarte wurde eingeführt. Sie motiviert die Kinder seither, ihren Schulweg zu Fuß zurückzulegen. Die Stadt greift diese Aktion unter dem Motto "Lass das Elterntaxi stehen" und weitet sie auf das gesamte Stadtgebiet aus.

Die Aktion startet nach den Faschingsferien: Jedes Grundschulkind bekommt eine Karte und darf für jeden Tag, an dem es ohne den elterlichen Pkw zur Schule und wieder nach Hause kommt, ein Feld ausmalen oder abstempeln. Die Karten werden anschließend gesammelt. Die Teilnehmer der Aktion können auch etwas gewinnen: Am Schuljahresende gibt es etwa Freikarten fürs Schwimmbad. Die erfolgreichste Schule wird prämiert. Begleitend dazu werden die Eltern in einem Flyer über Hintergründe der Aktion und Tipps für einen sicheren Schulweg informiert.

Bonuskarte der städtischen Aktion „Lass das Elterntaxi stehen“. Foto: Ruth Plössel/stadt Augsburg

Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) sagt: "Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, gefährden andere Schulkinder, wenn das Verkehrsaufkommen unübersichtlich wird. Wir möchten Kinder und Familien auf spielerische Art und Weise mit unseren Bonuskarten anspornen." Schulkinder sind alt genug, den Weg zur Schule und zurück alleine zu gehen, so Wild. Zur Unterstützung könnten Eltern zu Schuljahresbeginn mit ihren Kindern mögliche Schulwege gemeinsam ablaufen und besprechen. Viele Eltern und Kinder der Schule am Roten Tor haben das bereits umgesetzt. Wild hofft, dass die Aktion auch an anderen Schulen Wirkung zeigt.

