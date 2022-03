Sie stehen Kindern und Jugendlichen aus den Augsburger Heimen zur Seite

Dorothea Bezzel und Johannes Scheu leiten die neue Ombudsstelle Augsburg. Sie ist eines von drei Pilotprojekten in Bayern. Was die Einrichtung bietet - und wo ihre Grenzen sind.

Die Ansichtskarten sind pfiffig und schnörkellos zugleich: "Redebedarf?" steht auf einer, auf der ein Telefonhörer abgebildet ist. "Hier redest du" lautet die Aufschrift auf einer anderen Karte, die mit einem fetten Ausrufezeichen versehen ist. Die handlichen, von Studentinnen der Hochschule entworfenen Druckerzeugnisse werben für eine Einrichtung in Augsburg, die sich vor allem an Kinder und Jugendliche richtet, die in einer Jugendhilfeeinrichtung oder -maßnahme betreut werden - die Ombudsstelle Augsburg. "Die Jugendlichen sollen sich angesprochen fühlen und nicht schämen, diese Karten in der Hand zu halten", sagt Dorothea Bezzel. Zusammen mit dem Soziologen Johannes Scheu leitet die Sozialpädagogin das neue Angebot, das ein Kooperationsprojekt des Kinderschutzbundes und der Stadt ist.

Neue Ombudsstelle Augsburg ist ein Pilotprojekt

Ombudsstellen sind als unabhängige Schiedsstellen bei Beschwerden und Streitfällen bekannt. Die Einrichtung in Augsburg hat mit dem neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zu tun, das die Position von jungen Menschen in Pflegefamilien und Jugendhilfeeinrichtungen kräftigen und mehr Beteiligung ermöglichen soll. Die Ombudsstelle Augsburg indes zählt in Bayern zu den Vorreiterinnen, da sie neben Rosenheim und dem Landkreis München für ein dreijähriges Pilotprojekt ausgewählt wurde. Die darin gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse sollen in weitere Stellen einfließen.

Mit diesen Postkarten macht die neue Ombudsstelle in Augsburg auf sich und ihr Angebot aufmerksam. Foto: Andrea Baumann

Nach den ersten Monaten können Bezzel und Scheu bereits sagen, dass das in den Räumen des Kinderschutzbundes angesiedelte Angebot gut angenommen wird. Mal gehe es um Konflikte in einem Heim, weil sich ein Jugendlicher gemobbt oder von einer Betreuungsperson ungerecht behandelt fühlt. Mal werde der Wunsch nach einer anderen Einrichtung artikuliert oder es gebe Probleme mit dem Sozialdienst, der ein Kind betreut. In diesen Fällen bieten die Ombudsleute an, bei einem Gespräch mit den verschiedenen Parteien - häufig in Anwesenheit der Erziehungsberechtigten - dabei zu sein. Zuzuhören sei in dieser Situation sehr wichtig. "Wir sind eine Vermittlungsstelle, aber kein Schiedsgericht, und dürfen uns nicht in Entscheidungen inhaltlich einmischen", verdeutlicht Dorothea Bezzel die Grenzen. Es gehe um Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr Kollege Johannes Scheu betont als städtischer Mitarbeiter die Unabhängigkeit der Ombudsstelle, auch wenn es einmal gegen eine Entscheidung des Jugendamtes gehen sollte.

Viele Familien sind mit den Jugendhilfe-Verfahren überfordert

Die beiden Fachleute wissen, dass viele Familien mit den komplexen Verfahren überfordert sind und auf Erklärungen und Formulierungshilfen - etwa bei Anträgen oder Widersprüchen - angewiesen sind. Häufig seien die Konflikte in einer mangelnden Kommunikation bei zugleich emotional aufgeladener Stimmung begründet.

Zuständig ist die für Ratsuchende kostenlose Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die aus Augsburg stammen oder in einer Augsburger Einrichtung betreut werden. Aktuell gibt es in der Stadt nach den Zahlen des Jugendamtes etwas mehr als 3000 sogenannte einzelfallbezogene Jugendhilfemaßnahmen. Davon leben rund 430 Kinder und Jugendliche in Heimen. Bezzel betont, dass auch seitens der Träger die neue Ombudsstelle positiv aufgenommen werde. "Sie sehen uns als Ergänzung zu ihren internen Möglichkeiten, mit Beschwerden umzugehen."

Ombudsstelle will auch Online-Chat anbieten

Telefonisch erreichbar ist die Ombudsstelle montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr unter der Nummer 0821/455406-50. Nachrichten über die Dienste Whatsapp und Signal können auch unter 0176/45532966 geschickt werden. Für Beratungsgespräche stehen Räume des Kinderschutzbundes in der Volkhartstraße 2 zur Verfügung, Bezzel und Scheu sind aber auch zu Außenterminen bereit. Als potenzielle Anlaufstellen in Stadtteilen könnten sie sich Familienstützpunkte oder Jugendzentren vorstellen. Des Weiteren ist ein Online-Chat auf der Webseite www.ombudsstelle-augsburg.de in Planung.