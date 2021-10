Augsburg

12:00 Uhr

So macht die Patin Martha Bohus eine Augsburger Familie glücklich

Plus Der Kinderschutzbund bildet in Augsburg Familienpatinnen und -paten aus. Das Beispiel von Martha Bohus zeigt, was die Ehrenamtlichen antreibt und wo ihre Grenzen sind.

Von Andrea Baumann

Wenn Martha Bohus mit Benedict, Esther, Precious und Nicholas auf den Spielplatz oder in den Zoo geht, ist sie von glücklichen Gesichtern umgeben. "Die Freude der Kinder ist herzerwärmend", sagt Bohus. Als Familienpatin des Augsburger Kinderschutzbundes kommt sie regelmäßig mit dem Quartett und ihrer alleinerziehenden Mutter zusammen, hilft ihnen, das Beste aus ihrem Leben in einer eigentlich zu kleinen Wohnung zu machen.

