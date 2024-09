So geht es für die früheren Karstadt-Beschäftigten weiter

Rund 80 Mitarbeiter waren Angaben der Belegschaft zuletzt bei Galeria Karstadt in Augsburg beschäftigt, ehe die Filiale geschlossen wurde. Manche von ihnen haben das Haus schon während der Abwicklungsphase verlassen und sich neue Aufgaben gesucht. Von anderen war zu hören, dass sie nach ihrem Ausscheiden die neue Situation erst einmal auf sich wirken lassen wollen. 46 Beschäftigte hatten mit Schließung keine neue Anstellung Sie sind bei der Arbeitsagentur gemeldet, 37 von ihnen hätten das Angebot einer Transfergesellschaft angenommen, heißt es auf Anfrage von der Agentur für Arbeit Augsburg. Neun Mitarbeiter hätten mittlerweile in neue Jobs vermittelt werden können oder seien anderweitig versorgt.

Nicht immer kehren die Beschäftigten nach Insolvenzen in ihren Stammberuf zurück. Von den 70 Mitarbeitern des Modehauses Rübsamen, das im Frühjahr dieses Jahres schloss, seien zwar 95 Prozent wieder in Arbeit, berichtete Inhaber Marcus Vorwohlt schon damals. Nur rund die Hälfte sei aber wieder im Handel tätig. Weitere Kollegen seien zur Stadt oder in Bürojobs gewechselt.