„Es tut weh“: Galeria Karstadt ist nun endgültig Geschichte in Augsburg

Am Freitag erinnert nur noch wenig an die einst glänzenden Zeiten von Karstadt in Augsburg. Hinter Absperrbändern und gelben Gittern räumen Mitarbeiter die letzten Waren zusammen. Die Schmuckauslagen sind leer, etliche Regale bereits abgebaut. Das verbliebene Personal lenkt Kundinnen und Kunden geradewegs zur Rolltreppe ins Untergeschoss. Hier sitzt Aldi, einer der letzten Mieter in der Immobilie. Galeria Karstadt hat am Donnerstagabend für immer seine Pforten geschlossen. Es ist das Ende eine Ära. Kunden nehmen Abschied von dem Kaufhaus, Mitarbeiter sind frustriert.

