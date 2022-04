So genießen Klein und Groß den Kindertag auf dem Plärrer

Beim Kindertag herrscht auf dem Augsburger Plärrer nicht nur wegen des guten Wetters beste Stimmung. Eltern und ihr Nachwuchs erzählen, was ihnen besonders gefällt.

Strahlender Sonnenschein beim ersten Kindertag auf dem Augsburger Plärrer. Nach fast drei Jahren Pause zieht es Familien aus Augsburg und Umgebung wieder auf den Kleinen Exerzierplatz. Die Schausteller an den Fahrgeschäften und Buden locken mit Sonderangeboten und auch im Festzelt gibt es Vergünstigungen. Für Familien ein willkommener Anlass, über das Volksfest zu bummeln.

Die Leopardenspur auf dem Augsburger Plärrer ist gefragt

Vor der Leopardenspur hat sich eine lange Schlange gebildet. Alle wollen "noch eine Runde, dann eine Runde rückwärts" fahren. Heinrich Witzmann steht mit seiner vierjährigen Tochter und ihrer Freundin am Rand. "Uns ist das zu schnell, aber die Mädels wollten gerne mal zuschauen", sagt er, während die beiden Kinder mit großen Augen die rasante Fahrt der Leopardenspur verfolgen.

Max, 11, sowie die Brüder Felix, 11, und Noah, 9, vergnügen sich mit den Eltern Sonja und Markus auf dem Volksfest. Foto: Michael Kienastl

Heinrich Witzmann meint: "Es ist noch alles etwas ungewohnt ohne Maske, irgendwie ein wenig komisch. Aber vor allem auch schön." Im Vergleich zu den letzten Plärrer-Jahren seien die Preise etwas gestiegen, meint er. Das sei aber in Ordnung.

Die Leopardenspur kommt zum Stehen. Max, 11, Felix, 11, und Noah, 9, stürmen mit strahlenden Gesichtern den Aufgang hinunter. "Krass, gleich noch mal", ruft einer der Jungs. Die drei sind mit Felix und Noahs Eltern aus dem Augsburger Umland angereist und dürfen den ganzen Tag Fahrgeschäfte ausprobieren. Für Max ist es der allererste Plärrerbesuch. Er ist begeistert und hat gleich einen Tipp parat. "Am besten nicht nach links sitzen, da drückt's einen ganz schön raus!"

Peter und Gerlinde nutzen den Kindertag, um mit Mona über den Plärrer zu bummeln. Foto: Michael Kienastl

Sonja und Markus, die Eltern der Brüder, erfreuen sich an den leuchtenden Kinderaugen: "Endlich können die Kleinen wieder losgelöst von allem Spaß haben, das hat gefehlt." Beim letzten Plärrer seien die Kinder noch zu klein gewesen, können sich kaum mehr erinnern. "Es ist einfach schön, die Kinder so herzlich lachen zu sehen."

Ähnlich voll ist es am Wellenflug. Peter und Mona, 6, aus Friedberg steigen aus den Sitzen des Kettenkarussells und sind noch etwas wacklig auf den Beinen. "Das war schon das zweite Mal", erklärt Peter und Mona grinst: "Ja, aber es ist auch voll cool." Sie kann sich an ihren letzten Plärrerbesuch nicht erinnern, kennt den Wellenreiter aber noch von Rathausplatz im letzten Jahr. Mama Gerlinde hat die Rundfahrt lieber von außen beobachtet. "Nach einem Tag in der Stadt haben wir der Kleinen noch eine Runde auf dem Karussell versprochen."

Die Betreiber des Fahrgeschäfts "Wellenflug", Rudi und Christina Eberhardt, sind froh, dass es auf dem Plärrer keine Corona-Beschränkungen mehr gibt. Foto: Michael Kienastl

Schausteller sind froh über einen Plärrer ohne Einschränkungen

Auch die Besitzer des Wellenflugs ziehen eine erste Bilanz vom Kindertag: "Die Leute sind hungrig, haben's vermisst", meint Rudi Eberhardt, der das Kettenkarussell mit seiner Frau Christina betreibt. Mit Ostern hat für sie die Saison begonnen. Sie sind froh, dass es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt.

Daniela ist mit ihren Töchtern Emely, 11, und Katharina, 2, extra aus Wertingen angereist. "Am besten war der Break Dance," ruft Emely und schaut, als könnte sie noch eine Runde vertragen. Auf die Frage, was sie denn schon alles gefahren seien, antwortet die Mutter lachend: "Alles." Genug scheinen sie aber noch immer nicht zu haben. Vielleicht dürfen sie am nächsten Mittwoch, 27. April, beim zweiten Kindertag nochmals Karussell fahren und vielleicht auch Zuckerwatte essen.