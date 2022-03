Augsburg

So heißen Augsburger Schulen Kinder aus der Ukraine willkommen

Plus Die ersten geflüchteten Kinder aus der Ukraine werden bereits in Augsburger Schulen unterrichtet. Zunächst stehen dabei nicht die Lerninhalte im Vordergrund.

Von Andrea Baumann

Kinder und Jugendliche mit Wurzeln im Ausland sind am Gymnasium bei St. Stephan nichts Außergewöhnliches, auch etliche Schülerinnen mit russischem oder ukrainischem Hintergrund lernen dort Latein, Mathematik und vieles mehr. Viele von ihnen sind in Deutschland geboren. Ganz im Gegensatz zu Marko, der erst seit wenigen Tagen hier lebt und in die Klasse 5b aufgenommen wurde. Der elfjährige Junge aus der südwestukrainischen Stadt Czernowitz ist zusammen mit seiner Mutter Halyna Yeromina und seinem älteren Bruder vor dem Krieg über Rumänien nach Augsburg geflohen, wo die Familie bei Tanja Hoggan-Kloubert Unterschlupf gefunden hat. Die Vorsitzende des Ukrainischen Vereins fädelte ein, dass Marko das Gymnasium ihrer Kinder besuchen darf.

