Augsburg

06:46 Uhr

Gestrandet im Gewerbegebiet: Ukrainische Flüchtlinge kommen in Augsburg an

Im Ankerzentrum in der Aindlinger Straße in Augsburg werden Menschen aus der Ukraine registriert und aufgenommen. So wie Wladimir und Anastasia Ivanov mit ihren drei Kindern.

Plus Hunderte Ukrainer kommen täglich in Augsburg an. In einer Einrichtung in Lechhausen werden viele davon untergebracht. Trotz friedlicher Stimmung gibt es auch Probleme.

Von Jan Kandzora

Wenn es sein muss, stehen sie hier in einer Reihe bis zum Straßenrand und stundenlang. Manche von ihnen haben die ganze Ukraine durchquert, um herzukommen, ein riesiges Land, dazu Polen oder die Slowakei und Tschechien. Sie haben vorerst ihre Heimat verloren, in die eine fremde Armee einmarschiert ist, in der vielleicht ihre Häuser zerbombt wurden. Was machen da noch ein paar Stunden Warterei? Es sind Menschen wie Eugenia, die hier ankommen, 26 Jahre alt, eine gelernte Übersetzerin, die fließend Englisch spricht, gerade Online-Kurse belegt hatte und im IT-Bereich beruflich neu anfangen wollte, ehe die russische Invasion begann. Menschen wie Anastasia Ivanova und Wladimir Ivanov, die drei kleine Kinder haben, das jüngste nur vier Wochen alt. Und die nun vorerst hier gestrandet sind, im schmucklosen Gewerbegebiet in Lechhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen