Augsburg

16:02 Uhr

So probt die Feuerwehr am Flughafen Augsburg für den Ernstfall

Plus Drei Tage lang wurde am Augsburger Flughafen trainiert, wie ein brennendes Flugzeug gelöscht wird. Welche Rolle die Einsatzkräfte vor Ort bei der Rettung von Passagieren spielen.

Von Philipp Scheuerl Artikel anhören Shape

"Der nächste, bitte", ruft Florian Funke, der Leiter der Brandschutzübung, einer Handvoll Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen zu, die vor einer Garage warten. Geduldig haben sie gewartet, bis sie an der Reihe sind, wie bei einem beliebten Fahrgeschäft auf dem Plärrer. Allerdings geht es hier nicht um ein Vergnügen, sondern um ein Szenario, das einen bitteren Ernstfall simuliert: ein brennendes Flugzeug, in dem Menschen in Gefahr sind. In voller Montur schreiten die nächsten Einsatzkräfte auf ein Flugzeug zu und proben den sogenannten "Innenangriff". Während sie mit Atemschutzgeräten ausgestattet in der Kabine des Flugzeuges verschwinden, heult das Feuerwehrauto laut auf, Rauch steigt über dem Rumpf des Flugzeuges empor. Funke trainiert die Einsatzkräfte in verschiedenen Szenarien: Jeweils einmal, wenn die Sitzbänke oder die Gepäckanlage brennt, und wenn es zu einem Brand kommt, bei dem die Flammen an der Decke entlangschlagen.

In der vergangenen Woche gab es am Augsburger Flughafen drei Notfallübungen mit insgesamt 45 Einsatzkräften. Mit beteiligt waren neben der Flughafenfeuerwehr die Augsburger Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Feuerwehren von umliegenden Gemeinden. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben", sagt der Geschäftsführer des Augsburger Flughafens Maximilian Hartwig. Die Übung wurde von einer sächsischen Firma veranstaltet, welche an einer Art Flugzeugattrappe mit Feuer und Rauch verschiedene Brandszenarien simulieren kann. "Für uns stellt die mobile Flugzeugbrandanlage die einzigartige Möglichkeit dar, direkt an Ort und Stelle trainieren zu können", sagt Hartwig. Gerade für die freiwilligen Feuerwehren sei das eine wichtige Gelegenheit. Es gehe auch darum, Vertrauen für sich selbst zu gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen