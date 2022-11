Augsburg

06:00 Uhr

So reagiert der Chef der Augsburger Museen auf den Raub des Keltengolds

Plus Die städtischen Kunstsammlungen und das Diözesanmuseum haben Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Jedoch nicht wegen des Goldraubs in Manching, sondern wegen der Klimaproteste.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Christof Trepesch ist sicher nicht der einzige Museumsverantwortliche, der in diesen Tagen über mögliche Schwachstellen in den Sicherheitssystemen nachdenkt. Der Goldraub aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching beschäftigt auch den Direktor der städtischen Kunstsammlungen, zu denen etwa Schaezlerpalais, römisches Museum oder Maximilianmuseum zählen. "Ich war schockiert, als ich von der Tat erfuhr", sagt Trepesch. Auch in Augsburger Museen lagern Schätze - allerdings sind sie wohl nicht ganz so attraktiv für Verbrecher wie das Keltengold.

