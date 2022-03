20-Millionen-Euro-Bau: So soll das neue Westhouse mit Leben erfüllt werden

Plus Der 20-Millionen-Euro-Bau in Kriegshaber vereint Hotel, Tagungszentrum und Begegnungsstätte. Viele Aktivitäten lagen wegen Corona brach. Das soll sich jetzt ändern.

Nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen seines außergewöhnlichen Erscheinungsbilds in Holz-Hybridbauweise sticht das Westhouse gegenüber der Uniklinik beim Vorbeilaufen oder -fahren ins Auge. Auf mehr als 7000 Quadratmetern sind hier Büroflächen, Seminarräume, Saal, Bistro, Sporthalle, das Inklusionshotel Einsmehr mit 73 Zimmern sowie eine Tiefgarage mit 105 Stellplätzen unter einem Dach vereint. Das Haus im Stadtteil Kriegshaber ging im Herbst 2020 in Betrieb mit dem Anspruch, Räume für Begegnungen zu schaffen. Westhouse-Geschäftsführer Gerhard Hab macht keinen Hehl daraus, dass dieses Ziel bislang nur eingeschränkt verwirklicht werden konnte.