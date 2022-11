So soll das neue Wohnquartier an der Berliner Allee einmal aussehen

Plus Der Freistaat konkretisiert nun seine Pläne für die etwa 500 Wohnungen am Lech. Denkbar ist dort auch eine Umgestaltung des Flussbettes.

Die Planungen des Freistaats für sein Wohnbauprojekt zwischen Berliner Allee und Lechufer auf Höhe Herrenbach/Textilviertel mit rund 500 Wohnungen werden konkreter. Nachdem im März nach einem Architektenwettbewerb zwei favorisierte Planungen vorgestellt wurden (wir berichteten), hat sich der Freistaat jetzt auf einen Entwurf festgelegt. Demnach soll auf dem ehemaligen Areal des staatlichen Straßenbauamts (aktuell stehen dort Containerunterkünfte für Flüchtlinge) und dem angrenzenden Gelände der Flussmeisterei ein neues Wohnquartier mit meist vierstöckiger Bebauung entstehen. Zur Berliner Allee hin ist nach dem Entwurf des Münchner Büros Zwischenräume Architekten+Stadtplaner auch ein hohes Gebäude mit acht Stockwerken möglich.