So soll der Hettenbach-Park in Oberhausen umgestaltet werden

Plus Der Hettenbach-Park in Augsburg-Oberhausen soll neu gestaltet werden. Die Pläne der Stadt sehen unter anderem vor, dass künftig Zugang zum Wasser möglich sein soll.

Besonders viele Grünanlagen gibt es in Oberhausen nicht. Der kleine Hettenbach-Park nahe der Ulmer Straße ist eine und daher bei Anwohnern und Bürgern beliebt; auf knapp 6000 Quadratmetern gibt es Bäume, die Schatten spenden, Wiesen, auf denen man entspannen oder picknicken kann, drei Spielplätze, darunter einen Wasserspielplatz – und natürlich den Hettenbach, der das Gelände durchzieht. Künftig soll das Gewässer für Nutzer des Parks eine noch größere Rolle spielen. Die Stadt will das Areal neu und attraktiver gestalten.

Seit Längerem gibt es Pläne, den Park aufzuhübschen, aufgrund "des starken Nutzungsdrucks in einem teilweise unbefriedigenden Zustand", wie es vergangenes Jahr aus dem Baureferat hieß. Wege seien uneben und beschädigt, die Parkausstattung abgenutzt und Pflanzflächen lückenhaft. Die Spielplätze, die von Familien rege genutzt werden, sollen ebenfalls neu konzipiert werden, auch da Anwohner sich beschweren, dass der Ort inklusive der Spielplätze teils auch von Drogenkonsumenten aufgesucht werde. In den vergangenen Jahren gab es zwei Termine mit Anwohnern und Bürgern, die sich beteiligen und Ideen einbringen konnten, nun stehen erste Vorhaben fest. Die Entwurfsplanung einschließlich der Kostenberechnung stehe kurz vor dem Abschluss und solle dem Stadtrat kurz nach der Sommerpause vorgelegt werden, heißt es jetzt aus der Bauverwaltung.