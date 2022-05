Augsburg

Der Hettenbach-Park in Oberhausen soll ein neues Gesicht bekommen

Die Parkanlage in Oberhausen soll neu gestaltet werden, bis zum Herbst soll die erste Planung stehen. An dem Areal wird dazu ein großes privates Bauvorhaben entwickelt.

Von Jan Kandzora

Der kleine Park in Oberhausen, durch den sich der Hettenbach schlängelt, ist im Stadtteil beliebt. Auf den Wiesen kann man Picknicken oder Bolzen, im Sommer spenden die Bäume drumherum Schatten. Es gibt drei Spielplätze in der Anlage, darunter einen kleinen Wasserspielplatz. Bereits heute sei die Grünfläche im Norden der Ulmer Straße "ein attraktiver Naherholungsraum für Oberhauserinnen und Oberhauser", heißt es auf der Internetseite der Stadt Augsburg, die dort darüber informiert, dass sie den Hettenbachpark neu gestalten will. Hintergrund der Pläne: Die Grünanlage sei "derzeit aufgrund des starken Nutzungsdrucks in einem teilweise unbefriedigenden Zustand", heißt es aus dem Baureferat auf Anfrage. Wege seien uneben und beschädigt, die Parkausstattung abgenutzt und Pflanzflächen lückenhaft.

