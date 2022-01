Augsburg

vor 7 Min.

So standen Augsburgs Oberbürgermeister zu den Amerikanern in der Stadt

Plus Mit der Befreiung Augsburgs 1945 wurde eine neue Ära eingeleitet. Die Beziehung zu den US-Soldaten war nicht immer frei von Konflikten. Ein Streifzug in die Vergangenheit.

Von Georg Feuerer

Die Übergabe der Stadt Augsburg an die Amerikaner im Jahr 1945 verlief friedlich. Einige Bürgerinnen und Bürger hatten auf ein Kriegsende ohne Kampf und Schrecken hingearbeitet, das am frühen Morgen des 28. April besiegelt wurde. Stadtkommandant Generalmajor Franz Fehn und sein Stab wurden an jenem Tag im Befehlsbunker unter dem Riedingerhaus (heute: Stadtwerkehaus) am Hohen Weg von Amerikanern gefangen genommen. Sie hatten eine kampflose Übergabe Augsburgs abgelehnt.

