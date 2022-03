Augsburg

vor 23 Min.

So will Augsburg Flüchtlinge aus der Ukraine im Stadtgebiet unterbringen

Plus Wo können Geflüchtete aus der Ukraine in Augsburg unterkommen? Möglichkeiten gibt es im Impfzentrum oder auf dem Messegelände. So will die Stadt jetzt helfen.

Tag für Tag kommen jetzt Menschen aus der Ukraine nach Augsburg und suchen Zuflucht. Momentan gibt es in Augsburg noch genügend freie Betten, die die Stadt Geflüchteten anbieten kann. Das bekräftigte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Dienstag. Doch sie will vorbereitet sein, wenn die Stadt mehr Flüchtlinge unterbringen muss. Neben den Möglichkeiten in den Anker-Einrichtungen der Regierung von Schwaben sowie den städtischen Unterkünften denkt sie an zwei große Objekte: einen Bürotrakt im ersten Stock des aktuellen Impfzentrums auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände und, im Notfall, die Halle 4 auf dem Messegelände. Es gibt zudem weitere Pläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen