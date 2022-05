So wurde diese Frau von einer Demonstrantin zur Kochlehrerin und Autorin

Früher hat die Augsburgerin Lena Marie Radu vor Schlachthöfen gegen Tierleid protestiert. Heute betreibt sie eine Kochschule und hat ein veganes Kochbuch geschrieben.

Als Lena Marie Radu 2014 angefangen hat, sich vegan zu ernähren, wollte sie diese Ernährungsweise eigentlich nur für vier Wochen testen. Es dauerte nicht lang und sie hatte einiges an Gewicht verloren und bemerkte auch körperliche Veränderungen. Sie war fitter und fühlte sich insgesamt wohler. Radu bezeichnet das als "verfeinertes Körperbewusstsein". Nachdem sie sich in diesem Zusammenhang mit dem Thema Tierhaltung und Tierethik auseinandergesetzt hatte, war der Entschluss, sich dauerhaft vegan zu ernähren, schnell gefasst.

Anfangs habe sie sich auch an Mahnwachen und Demonstrationen vor Schlachthöfen beteiligt, so Radu, "das macht aber etwas mit einem". Wegen der psychischen Belastung habe sie nach einer anderen Möglichkeit gesucht, sich für den Tierschutz einzusetzen. Diese fand die 36-Jährige in der Küche.

Augsburgerin will Begeisterung für veganes Essen wecken

Nach einem Studium der Sozialwissenschaften hat die Autodidaktin ihre Liebe zum Kochen entdeckt und diverse Praktika in diesem Bereich absolviert, unter anderem in der Villa Vegana, einem veganen Hotel auf Mallorca. Zurück in Deutschland gründete sie im September 2015 eine vegane Kochschule in Augsburg: Veganesha. "Selbstverständlich", so Radu, "ist es eine ganz individuelle Entscheidung, ob man sich vegan ernährt oder nicht."

In ihren Kochkursen trifft sie auf die unterschiedlichsten Menschen und versucht, ihren Standpunkt zu erklären. Es gehe ihr nicht darum, Veganismus als Dogma zu definieren und andere zu bekehren, betont sie. Sie möchte den Menschen aber die Alternative aufzeigen, dass eine vegane Ernährung vielfältig sein kann und die Begeisterung zur Kulinarik wecken. "Es passiert nicht selten", sagt Radu, "dass die Leute am Ende des Kurses voller Überraschung feststellen, wie abwechslungsreich eine rein pflanzliche Ernährung sein kann."

Lena Marie Radu arbeitet an einer Koch-App mit

Neben den in der Kochschule angebotenen Kursen, Catering und der Gastronomieberatung beteiligt sich die Augsburgerin seit 2017 an der Rezeptentwicklung bei SevenCooks, einer Koch-App, die vor allem auf vegane und vegetarische Gerichte setzt. Aus dieser Kooperation ist nun ein Kochbuch entstanden: "Vegan für die Sinne - meine vegane Kochschule."

Eine Besonderheit des Buches besteht in den QR-Codes, die am Ende jedes Rezepts zu finden sind. Scannt man diese ein, so erhält man unter anderem detaillierte Nähwertangaben und Mengenrechner. Am Ende des Buches finden sich außerdem Antworten zu den häufigsten Fragen rund um das Thema Veganismus, zum Beispiel, ob vegan lebende Menschen einen Mangel an Vitamin B12 oder Kalzium entwickeln.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann am Samstag, 7. Mai, zwischen 11 und 16 Uhr zur Vorstellung des Kochbuches ins Riega-Miele-Center nach Lechhausen in die Bürgermeister-Wegele-Straße 21 kommen.