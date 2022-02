So schlug sich das Dorint-Hotel bei ihrer "Veganuary"-Wette

Einige Mitarbeiter forderten ihn heraus: Der Chef des Dorint-Hotels sollte im Januar vegan leben. Am Ende sind alle ein bisschen klüger – und können auch noch Gutes tun.

Kann man einen Monat lang vegan leben, obwohl man gerne Fleisch und Wurst isst? Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dorint Hotels beim Kongress am Park wollten es wissen und starteten vegan ins neue Jahr. Inspiriert wurden sie durch die britische Aktion "Veganuary", die Menschen weltweit aufrief, den Januar über vegan zu leben. Damit auch ihr Hoteldirektor Benjamin Barth, ein ausgewiesener Fleischfan, mitzieht, machten sie das Ganze zur Wette und setzten Geld darauf, wie lange er durchhält. Jetzt erzählen sie, wie die Wette ausging.

"Veganuary" bedeutet vegane Ernährung für einen Monat

Nach der ersten Januarwoche war Hoteldirektor Barth zuversichtlich. Der erste vegane Einkauf habe ihm zwar Schwierigkeiten bereitet, doch dann wurde es leichter. Ein Trick sei, weg von Ersatzprodukten zu kommen: "Man muss aufhören, tierische Produkte durch vegane Alternativen ersetzen zu wollen, zum Beispiel vegane Schnitzel statt tierische Schnitzel zu essen. Sobald ich das verstanden hatte, war es kein Problem mehr", erzählt der Hoteldirektor. Stattdessen setzte er auf andere, natürliche pflanzliche Produkte, aus denen man ebenso ein nahrhaftes Gericht machen könne, so Barth. Diese Erkenntnis verhalf ihm wohl auch zum Sieg: Er hielt den ganzen Januar durch. "Das Tier in mir ist wohl stärker als das Verlangen nach Tier", scherzt er.

Was Barth aber auch festgestellt hat ist, dass vegane Produkte oft sehr teuer seien. In Restaurants hatte er einige Male zudem Schwierigkeiten, vegane Gerichte zu bekommen, erzählt er. Dafür hat er selbst vegane Rezepte ausprobiert: "Mit Ofenkartoffeln kann man nichts falsch machen. Ansonsten habe ich vegane Pizza gemacht und einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken." Dennoch isst der Hoteldirektor nun wieder alles, wobei er auf die Qualität des Fleisches achtet, was er aber schon immer getan habe. Ab und zu Fleisch zu essen, will er sich nicht nehmen lassen, und: "Mein Frühstücksei habe ich auch vermisst. Dafür lege ich mir jetzt aber veganen Käse auf die Semmel."

Chef des Dorint-Hotels will Geld bedürftigen Kindern spenden

Die Wetteinsätze von 1000 Euro möchte er nun an eine wohltätige Organisation spenden. "Ich möchte, dass möglichst viel von dem Geld auch bei den Bedürftigen ankommt." Bei einem ist er sich aber sicher: "Das Geld soll Kindern zugute kommen."

Insgesamt haben acht Hotelangestellte den veganen Januar mitgemacht. Zwei weitere stiegen in der ersten Woche aus. Auch Mitarbeiterin Jenny Krepp hat bis zum Ende durchgehalten. "Ich war nicht mit Herz und Überzeugung dabei, es war eher ein Experiment für mich." Sie hat auch nicht vor, vegan zu bleiben: "Ich mag Käse, Eier und Honig sehr gerne." Allerdings will sie ihren Fleischkonsum in Zukunft noch mehr einschränken.

Auch Verena Kordik, die die Idee für diese Aktion hatte, hielt durch und möchte auch weiterhin vegan leben. "Ich habe überhaupt keine Probleme damit gehabt. Es ist viel einfacher, sich vegan zu ernähren, als ich es mir vorgestellt habe." Ein weiterer Mitarbeiter wolle sich nun ebenfalls dauerhaft vegan ernähren. "Viele haben auch einfach ein größeres Bewusstsein für Ernährung entwickelt. Wir haben als Hotel sehr viel daraus gelernt." Außerdem sei das Frühstücksbuffet im Dorint Hotel so umgestellt worden, dass es nun ein größeres veganes Angebot gibt.