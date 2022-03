Augsburg

In Neubaugebieten in Augsburg gilt künftig eine Solarpflicht – WBG ist dagegen

Solaranlagen, hier bei Reihenhäusern im Reese-Areal, sollen künftig in Neubaugebieten in Augsburg Pflicht werden.

Plus Die Stadt Augsburg möchte auf fast jedem Dach in Neubaugebieten eine Photovoltaikanlage sehen. Das soll dem Klimaschutz helfen. Doch Hindernisse werden schon deutlich.

Von Stefan Krog

Häuser in Augsburger Neubaugebieten werden künftig zum großen Teil eine Solaranlage auf dem Dach tragen müssen. Die Stadt wird diese Pflicht in Bebauungsplänen festlegen. Die Investitionskosten werden die Bauherren tragen müssen, wobei die Stadt über ein kommunales Förderprogramm nachdenkt. "Es gibt keine Alternative dazu, dass auf möglichst jedes Dach in Augsburg eine Solaranlage drauf muss", sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Wenn man beim Klimaschutz weiter vorankommen wolle, sei dieser Schritt nötig. Politisch ist der Vorstoß aber nicht unumstritten - zwar steht eine breite Mehrheit hinter dem Grundsatzbeschluss, über die Details bei der Durchführung wird aber zwischen CSU und Grünen wohl noch verhandelt werden. Und auch aus Umweltinitiativen und der Wohnungswirtschaft kommen nicht nur Zustimmung.

