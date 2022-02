Sonne in Augsburg: Ein Vorgeschmack auf den Frühling

Viel Sonne und angenehme Temperaturen lockten die Menschen in Augsburg am Sonntag ins Freie.

Es ist ja schon ein wenig her, dass in Augsburg so richtig schönes Wetter war. Also „schön“ im Sinne von: warm, einladend, angenehm, sonnig. Es war halt Winter, nein: es ist noch Winter. Einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling bekamen die Augsburger allerdings am Wochenende, speziell am Sonntag. Und siehe da: Die Menschen strömten in Scharen an die frische Luft, nicht nur an die Wertach wie hier bei der Kulperhütte. Es war ordentlich etwas los in der Stadt.