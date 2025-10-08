Soul, Jazz und Italo-Pop: Das erwartet die Gäste des Honky Tonk Festivals in Augsburg

Gute Stimmung, Livemusik und ausgelassenes Feiern: Das Kneipenfestival Riegele Honky Tonk feiert am 8. November sein 30-jähriges Jubiläum. Mit dabei sind dieses Jahr 22 Bands und 14 DJs, die Gäste dürfen sich auf ein breites Programm in Augsburgs Kneipen und Lokalen freuen.

Von Soul über Irish-Folk bis hin zu Jazz und Reggae: Die Veranstalter haben aus 450 Bewerbungen eine Bandbreite an Musikstilen ausgesucht. In knapp 30 Kneipen, Cafés und Clubs können Besucher ihr persönliches Programm zusammenstellen. Fans von Rock und Pop werden mit der Band Switch im Mo Club bedient, während One In The Middle im Cabresso Reggae-Liebhaber zum Tanzen einlädt. Wer lieber eine ungewöhnliche Mischung aus Bayerischer Volksmusik, Gypsy-Jazz und Balkan Brass mag, kann in der Soho Stage zur Band Kapotaki feiern. Dagegen sind Anhänger des immer beliebter werdenden Italo-Pop in der Bar Italy gut aufgehoben. Dort tritt Salerno Domenico auf und wird Klassiker der italienischen Musik zum Besten geben. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Acts.

Honky Tonk 2025 in Augsburg: Von Livemusik bis DJ-Beats

Neben den Bands sollen 14 DJs für Stimmung sorgen – so viele wie nie zuvor, was laut Brauereichef Sebastian Priller besonders die Jugend anziehen soll. Die DJs bieten eine Mischung aus Elektrosounds, Klassikern, Hip Hop, Afrobeats und Latino an. Hartgesottene können dabei zum Teil bis fünf Uhr feiern. Wer es nicht so lange aushält, kann zur Livemusik bis überwiegend ein Uhr tanzen.

Info: Tickets gibt es im Vorverkauf für 17 Euro sowohl online als auch in der Riegele Brauwelt, der Tourist-Info am Rathausplatz und bei Rewe am Königsplatz. Wer spontan hingehen möchte, zahlt an der Abendkasse 20 Euro. Käufer einer Vorverkaufskarte sind ab 18 Uhr zur freien Fahrt des öffentlichen Nahverkehrs in den Tarifzonen 10 und 20 berechtigt. Der Einlass beginnt in den Lokalen ab 19 Uhr, gespielt wird meist ab 20 Uhr. Alle Informationen sind unter www.riegele-honky-tonk.de zu finden.