Augsburg

vor 48 Min.

Spatenstich für Studentenwohnheim direkt neben der Uni Augsburg

In direkter Nachbarschaft der Uni, in der Salamon-Idler-Straße 8, baut die Kolpting-Stiftung ein neues Wohnheim. Jetzt war Spatenstich.

Plus Ein neues Wohnheim der Kolping-Stiftung entsteht am Europaplatz. Wann das Gebäude fertig wird und wie viele Studenten dort einziehen sollen.

Von Leonhard Pitz

Günstiger Wohnraum in Augsburg ist knapp, auch für Studentinnen und Studenten. 78 von ihnen werden zukünftig aber vergleichsweise preiswert wohnen - noch dazu in unmittelbarer Nähe zum Uni-Campus. Denn am Europaplatz, neben der Kirche "zum Guten Hirten" entsteht ein neues Wohnheim des Kolpingwerks. Ursprünglich hatte das Bistum anderes mit dem Grundstück vor.

