Sport Scheck verlässt die City-Galerie in Augsburg im Sommer

Sport Scheck schließt zum 30. Juni 2024 die Filiale in der City-Galerie in Augsburg.

Von Michael Hörmann

Schlechte Nachricht für den Einzelhandel am Standort Augsburg: Sport Scheck wird die Filiale in der City-Galerie schließen. Mitarbeiter sind in dieser Woche über die Entscheidung informiert worden, ist zu hören. Bereits zum 30. Juni 2024 ist Schluss in Augsburg. Sport Scheck ist im Einkaufscenter einer der größten Mieter. Zwei Etagen werden gegenwärtig belegt. Axel Haug, Manager der City-Galerie, reagiert auf das Aus von Sport Scheck. Was ihm jetzt Hoffnung macht.

In dieser Woche war bekannt geworden, dass Sport Scheck in neue Hände geht. Das italienische Familienunternehmen Cisalfa machte das Rennen. Sport Scheck betreibt gegenwärtig rund 30 Filialen in Deutschland, Sitz ist in München. Sport Scheck gehörte zur Signa-Holding und meldete im November Insolvenz an. Cisalfa betreibt in Italien mehr als 150 Filialen und mit dem Tochterunternehmen Sport Voswinkel 50 Läden in Deutschland. Zwischenzeitlich ist absehbar, dass Filialen von Sport Scheck geschlossen werden.

