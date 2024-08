Sprachprobleme bei Kinderärzten: Ohne Übersetzer geht es oft nicht

Wer in diesen Tagen versucht, einen Termin bei einem Kinderarzt in Augsburg zu bekommen, der hängt oft lange in der Warteschleife. Viele Praxen sind schon im Urlaub. Diejenigen, die geöffnet haben, sehen sich einer ungewöhnlich starken Welle von Sommerinfekten gegenüber. Und das, wo die Mediziner, die sich um die Kleinsten kümmern, in Augsburg ohnehin schon am Anschlag arbeiten. Zusätzlich erschwert wird ihnen die Arbeit zunehmend auch von Kommunikationsproblemen. Dass eine Kinderarztpraxis im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck nun beschlossen hat, nur noch Kinder zu behandeln, deren Eltern ausreichend Deutsch sprechen oder einen Dolmetscher mitbringen, kommt für den Obmann der Kinderärzte, Dr. Christian Voigt, deshalb nicht überraschend. Er betreibt eine große Praxis in Stadtbergen und sagt, der Kollege in Kirchheim habe hier einen wunden Punkt getroffen. „Ich überlege tatsächlich, ob wir das bei uns nicht auch so einführen.“

