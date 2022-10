St. Anna dankt Spendern und nennt weitere Projekte

Das geschichtsträchtige Augsburger Gotteshaus hatte bei der Renovierung viele Unterstützer. Jetzt rückt die verschobene Jubiläumsfeier in den Blick.

St. Anna gilt als eines der bedeutendsten Kirchenensembles in der Stadt. Dort ist die Keimzelle der Reformation in Augsburg. Im einstigen Karmeliterkloster kam im Herbst 1518 Martin Luther unter, als ihn der römische Legat Cajetan unter Ketzerverdacht verhörte. In den vergangenen Jahren wurden das geschichtsträchtige Gotteshaus und seine Höfe aufwendig saniert. Das war ein großer Kraftakt für die Kirchengemeinde. Viele Unterstützer haben mit Spenden geholfen. An sie erinnert nun eine Dankestafel am Fenster im Kreuzgang.

Kirche und Höfe von St. Anna in Augsburg wurden aufwendig saniert

Dekanin im Ruhestand Susanne Kasch, in deren Amtszeit das Großprojekt von 2006 bis 2019 lief, sprach das Grußwort zur offiziellen Präsentation der Tafel vor mehr als 150 Gästen. Der Verein Freunde von St. Anna und der Förderverein hatten zur Gesamtsanierung rund 2,1 Millionen Euro beigetragen. Da die Renovierung mit Gesamtkosten von mehr als neun Millionen Euro nun abgeschlossen ist, widmet sich der Verein jetzt mehr seinem weiteren Satzungszweck: der Förderung des geistig-kulturellen Lebens in Augsburg. Die Planungen für eine Kunstausstellung in St. Anna "7 Orte, 7 Künstler" im Rahmen der 700-Jahr-Feier St. Anna laufen. Wegen Corona wurde sie auf 2023 verschoben. Die Renovierung eines Orgelmanuals im Hauptschiff wird von den Freunden mitfinanziert. (eva)