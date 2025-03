Staatliche Medien-Förderung kommt an Schulen schleppend an

Der Freistaat hat in diesem Schuljahr ein Budget für neue Medien und Künstliche Intelligenz (KI) auf den Weg gebracht. Damit soll die digitale Infrastruktur der Schulen gestärkt werden. Pro Schüler steht den jeweiligen Schulen ein gewisses Budget zur Verfügung. Weil die Stadt dafür nicht in Vorleistung gehen kann, müssten die Schulen es zunächst aus ihren eigenen Haushalten bezahlen und erhalten es später zurück. Katja Bergmann, Schulleiterin des Maria-Theresia-Gymnasiums, kritisiert das, weil solche Summen in den normalen Budgets der Schulen oft nicht einfach „übrig“ sind. „Die unterschiedliche finanzielle Situation der Kommunen wirkt sich seit Jahren in unserem Land erheblich auf das Thema Bildungsgerechtigkeit aus“, sagt auch Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne).

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martina Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis