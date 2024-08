Staatsanwälte klagen Zulage ein: Freistaat akzeptiert Urteil

Alle bayerischen Staatsanwälte erhalten künftig eine finanzielle Zulage von 400 Euro, wenn sie eine Woche lang nach der regulären Dienstzeit zusätzlich zu einem „Jourdienst“ eingeteilt werden. Der Freistaat hat ein Urteil des Augsburger Verwaltungsgerichts akzeptiert, das vier Ankläger gegen ihren Dienstherrn Ende April erstritten haben. Der Richterspruch, der eigentlich nur im Fall der vier klagenden Staatsanwälte rechtlich bindend ist, werde nun bayernweit in allen 22 Staatsanwaltschaften angewendet, teilten Finanz- und Justizministerium auf AZ-Anfrage mit.

Da pro Anklagebehörde in der Regel nur ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin pro Woche von dem Bereitschaftsdienst betroffen sind, fallen die Zusatzkosten im Etat kaum ins Gewicht. Das Finanzministerium rechnet mit einem „mittleren sechsstelligen“ Betrag, also etwa einer halben Million Euro pro Jahr. Im Freistaat sind über 1000 Anklägerinnen und Ankläger tätig. Rechtsanwalt Daniel Iven, der die Ankläger im Prozess vertreten hatte, war davon ausgegangen, dass der Freistaat das Urteil wegen der grundsätzlichen Bedeutung anficht und Berufung zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegt. Warum der Freistaat davon aber absah, diese Frage ließen die beiden Ministerien offen.

Bereitschaftsdienst für Staatsanwälte: Einsatz in Sonderfällen

Bei dem einwöchigen Bereitschaftsdienst ist der eingeteilte Beamte Ansprechpartner nach der regulären Arbeitszeit vor allem für die Polizei, aber auch für andere Behörden. Er muss dann sofort erreichbar sein, um Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel Hausdurchsuchungen, Blutproben oder die Beschlagnahme von Führerscheinen anzuordnen. Dramatische Einsätze sind es vor allem zur Nachtzeit: Bei Tötungsdelikten oder tödlichen Unfällen muss der Bereitschaftsdienst zum Tat- oder Unfallort ausrücken. Seine Entscheidungen sind auch gefragt bei spektakulären Razzien wie etwa vor zwei Jahren auf dem Messegelände, als ein Mann live auf Facebook angekündigt hatte, seinen Schwiegervater mit einer Pumpgun umzubringen. Dabei sollten Dutzende von Wohnwagen durchsucht werden. Im Prozess vor dem Verwaltungsgericht hatte einer der Staatsanwälte vorgetragen, dass er bei einem der Jourdienste 69 Anrufe bekommen habe.

Der 128 Wochenstunden dauernde Bereitschaftsdienst war bisher lediglich mit einem freien Tag abgegolten worden - Freizeit, bei der die zu bewältigende normale Arbeit liegen bliebe, wie die vier Kläger auch im Prozess zu bedenken gegeben hatten. Ohnehin arbeiten die 57 Augsburger Staatsanwältinnen und Staatsanwälte weit über der Belastungsgrenze, wie kürzlich bei einer Amtseinführung beklagt wurde.

Verdienst im Justizdienst unter dem in Großkanzleien

Zwei der vier Kläger sind inzwischen ins Richteramt gewechselt, eine Möglichkeit, die in Bayern üblicherweise wahrgenommen wird. Ein weiterer Staatsanwalt ist inzwischen allerdings aus dem Staatsdienst ausgeschieden und verdient sein Geld nun als Jurist bei einem Unternehmen. Vermutlich mehr als zuvor als Ankläger. Der Deutsche Richterbund, in dem Richter und Staatsanwälte organsiert sind, weist schon seit langem darauf hin, dass die Gehälter von Staatsbediensteten in der Justiz und von Juristen in der freien Wirtschaft immer mehr auseinander klaffen. So hatte der Geschäftsführer des Bundes, Sven Rebehn im vergangenen Jahr in unserer Zeitung eine bessere Besoldung der über 20.000 in Deutschland tätigen Richter und Staatsanwälte gefordert, auch um künftig gut qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. Laut Rebehn verdienten Berufsanfänger in Großkanzleien oft doppelt so viel wie Neueinsteiger im Justizdienst. Damit, so der Richterbund-Geschäftsführer in unserer Zeitung, „wird es immer schwieriger, im verschärften Wettbewerb mit Unternehmen und Anwaltskanzleien um die besten juristischen Köpfe noch zu bestehen“.