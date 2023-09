Stadt Augsburg informiert über Mobilität der Zukunft

Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche findet in Augsburg vom 16. bis 23. September das dritte Mobilitätsforum in der City-Galerie statt. Mit dem Mobilitätsplan erarbeitet die Stadt seit zwei Jahren unter Bürgerbeteiligung Grundlagen für neue Mobilitätslösungen, die klimaneutral, bezahlbar, sicher und zuverlässig sein sollen. Einige zentrale Ergebnisse liegen bereits vor. Bei der Auftaktveranstaltung „Neue Mobilität zum Ausprobieren“ (Samstag, 16. September, 10 bis 13 Uhr, Willy-Brandt-Platz) haben Besucher Gelegenheit, neue Mobilitätsangebote kennenzulernen und zu testen. Zum Beispiel den Augsburger Lastenradverleih Lech-Elephant, das in Augsburg entwickelte „E-Bike mit Dach” von Hopper Mobility, den Rikscha-Service für bewegungseingeschränkte Menschen des Malteser Hilfsdienstes oder das „Swaxi” der Stadtwerke. Vor Ort sind auch Baureferent Steffen Kercher und Gunther Höhnberg, Leiter des Mobilitäts- und Tiefbauamtes. Sie erklären um 10.30 Uhr die Leitlinien der Mobilitätsentwicklung. Während der Mobilitätswoche ist die Stadt mit ihrem Infostand in der City-Galerie präsent - von Montag bis Freitag jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es am Stand wechselnde Exponate zur Mobilität der Zukunft. (AZ)