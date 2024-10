Stadt bietet Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche

Auch diese Herbstferien bietet die Stadt Augsburg wieder das Ferienprogramm „Tschamp“ für Kinder sowie das Programm „BIG Tschamp“ für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren an. Von Kreativworkshops über Sport- und Abenteuerwochen bis hin zu einem Ausflug in den Skyline-Park, ist ist auch dieses Mal wieder viel geboten. Die Anmeldung beginnt am 9. Oktober um 18 Uhr und kann entweder zu den Geschäftszeiten im Tschamp-Büro, in der Halderstraße 23, oder online unter augsburg.de/tschamp erfolgen. Auf der Website können außerdem bereits ab Montag alle Angebote eingesehen werden.

Um auch Kindern aus Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme am Ferienprogramm zu ermöglichen, gibt es den Tschamp Ferienpass. Mit diesem können unbürokratisch Zuschüsse für die Teilnahme in Anspruch genommen werden. Den Antrag für den Ferienpass gibt es unter augsburg.de/tschamp.

Außerdem sucht das Tschamp Betreuungsteam noch Verstärkung. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und sich für das Ferienprogramm engagieren will, kann sich online bewerben. Pädagogische Vorerfahrung ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Für Neueinsteiger werden im November zudem Schulungen angeboten.