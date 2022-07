Stadt spart Energie: Das sagen die Augsburgerinnen und Augsburger dazu

Die Stadt Augsburg reagiert auf steigende Energiepreise - unter anderem, indem sie Brunnen den Strom abdreht. Was halten die Menschen davon? Wir haben uns umgehört.

Die Stadt hat angekündigt, künftig die Brunnen der Stadt abzuschalten, historische Gebäude nachts nicht mehr anzustrahlen und gegebenenfalls auch die Straßenbeleuchtung zu dimmen. Grund sind die massiv gestiegenen Energiekosten. Zudem erwägt die Stadt, im Herbst und Winter die Wassertemperatur in den städtischen Hallenbädern um ein bis zwei Grad zu senken. In den Freibädern soll die Wassertemperatur schon jetzt um ein weiteres Grad abgesenkt werden. Passantinnen und Passanten in der Augsburger Innenstadt bewerten diese Schritte überwiegend positiv.

Reaktion auf gestiegene Preise: Stadt Augsburg spart Energie

Christoph Block, 27

"Da jede Maßnahme hilft, finde ich es sinnvoll, die Brunnen und die Beleuchtung der Gebäude abzuschalten. Auch wenn es mein persönliches Sicherheitsgefühl nicht beeinträchtigt, kann ich mir vorstellen, dass das Dimmen der Straßenbeleuchtung bei anderen Leuten Besorgnis auslöst. Von Haus aus spare ich Energie, mache also die Lichter aus und lasse das Wasser nicht unnötig laufen. Man kennt's ja."

Christoph Block: "Von Haus aus spare ich Energie." Foto: Victoria Schmitz





Sarah Ahmed, 22

"Meiner Meinung nach wäre es schon wichtig, nachts die Beleuchtung möglichst anzulassen, schließlich sind ja noch Leute unterwegs. Als Frau finde ich es sehr unangenehm, wenn die Straßen in der Nacht weniger beleuchtet sind. Mit mehr Licht fühle ich mich auf dem Heimweg sicherer. Die Brunnen kann man von mir aus nachts ruhig abstellen. Weil insgesamt alles immer teurer wird, versuche ich zu Hause auch Energie zu sparen."

Sarah Ahmed: "Die Brunnen kann man von mir aus nachts ruhig abstellen. " Foto: Victoria Schmitz

Brunnen werden abgeschaltet, Bäder senken Wassertemperaturen

Kristen Gast, 57

"Ich selbst versuche, kein Wasser zu verschwenden, nur wenn es nötig ist zu heizen, und fahre fast jeden Weg mit dem Fahrrad - oder ich gehe gleich zu Fuß. Wir denken zu Hause immer auch an die Umwelt. Die Temperatur des Wassers in den Hallenbädern ab Herbst zu senken, finde ich den richtigen Schritt. Man könnte vielleicht auch überlegen, manche Bäder geschlossen zu halten."

Kristen Gast: "Wir denken zuhause immer auch an die Umwelt." Foto: Victoria Schmitz





Martina Munt, 68

"Obwohl ich gerne backe, versuche ich, das stark einzuschränken. Ich finde, es ist angebracht zu sparen, wo es nur geht - aber dass die Stadt Augsburg überlegt, die Straßenbeleuchtung zu dimmen, finde ich nicht in Ordnung. Es gibt bestimmte Stellen, wo in der Nacht Licht sein sollte. Man kann nachts als Frau fast nirgendwo allein hingehen und wenn es dann noch dunkel ist, hat man noch mehr Angst."

Martina Munt: "Es gibt bestimmte Stellen, wo nachts Licht sein sollte." Foto: Victoria Schmitz

Alexander Mai, 26

"Ich finde, dass die Maßnahmen der Stadt einzeln keinen allzu großen Einfluss haben, aber ein wichtiges Zeichen sind, um vielleicht auch die Leute in der Politik wachzurütteln, regionale erneuerbare Energien stärker in den Fokus zu nehmen. Das Energiesparen an sich sollte, meiner Meinung nach, keinen übermäßigen Verzicht mit sich bringen. Aber natürlich ist es sinnvoll, unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden."