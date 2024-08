Stadt versetzt "Problem-Poller" für 1000 Euro um ein paar Zentimeter

Zu den zahlreichen Großbaustellen, die derzeit in Augsburg zu sehen sind, hat sich zuletzt eine etwas kleinere in der Altstadt gesellt. Wieder einmal. Bauarbeiterinnen und -arbeiter sind an der Ecke Weiße Gasse/Pfladergasse gewissermaßen Stammgäste, seit Jahren müssen sie dort regelmäßig umgefahrene Steinpoller reparieren, teils mehrmals in der Woche. Das kostet viel Geld. Auch deshalb hat die Stadt nun zu einer Maßnahme gegriffen, die nur ein paar Zentimeter ausmacht – aber viel bewirken soll.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schusslinie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis