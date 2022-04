Stadtbücherei Augsburg will moderner werden und "denken wie ein Designer"

Mit einem neuen Ansatz will sich die Augsburger Stadtbücherei weiter modernisieren. Was "Design Thinking" bedeutet und warum es nicht (nur) um Raumgestaltung geht.

Wie soll Augsburgs Stadtbücherei der Zukunft aussehen? Dieser Frage will sich die Stadtbücherei in den kommenden Monaten stellen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern – und einem neuen Ansatz. Ob die Projekte auch umgesetzt werden, hängt jedoch vom städtischen Haushalt ab. Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) sagte zum Auftakt des Bürgerbeteiligungsprozesses, die Stadtbücherei sei "selbstverständlich eine moderne Bibliothek". Stadt und Stadtgesellschaft hätten sich in den letzten Jahren gewandelt und täten dies auch weiterhin. Deshalb sei es nun an der Zeit, sich neu aufzustellen.

Bücherei-Chefin Tanja Erdmenger gab bei der Veranstaltung das Motto aus: "Groß denken, neu denken, weiterdenken und anders denken." Möglich werden soll dies durch einen Prozess mit dem Namen "Design Thinking". Erdmenger verspricht sich davon viel. "In Helsinki hat dieser Prozess dazu geführt, dass die Bibliothek – vor Corona – 10.000 Personen pro Tag erreicht hat."

Bibliothek soll neu gedacht und in die Moderne geführt werden

Begleitet wird dieses Verfahren von Julia Bergmann, einer externen Trainerin und Bibliotheksberaterin. Sie erklärte am Montagabend "Design Thinking" so: "Denke wie ein Designer – das heißt nicht, dass wir Räume gestalten, sondern dass wir Probleme schnell und gut lösen." Zwar könnten auch Räume umgestaltet werden, am Ende könnte aber genauso gut ein veränderter Kundendialog herauskommen. Noch vor dem eigentlichen Projektmanagement gehe es darum, neue Ideen zu bekommen und das richtige Projekt auszuwählen. "Die Idee von Design Thinking ist: Starte beim Wünschbaren – und dann schauen wir, was sich umsetzen lässt."

In der Inspirationsphase erfrage man mit verschiedenen Methoden die Bedürfnisse und Erfahrungen einer bestimmten Zielgruppe. Das seien aber nicht klassische statistische Gruppen, sondern Menschen mit dem gleichen Bedürfnis. Danach trage man die Eindrücke zusammen, um Ideen zu sammeln. Im dritten Schritt, der Test-Phase, baue man dann aus den Ideen Prototypen, um sich zu diesen Feedbacks einzuholen.

Manch einer fremdelt noch mit der offenen Herangehensweise

Bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern traf der theoretische Vortrag zunächst auf viele konkrete Anliegen, etwa zum Einbezug von Schulklassen und Stadtteilbüchereien. Bergmann und Erdmenger beantworteten diese Fragen mit Verweis auf die Ergebnisoffenheit des Prozesses. Die Büchereileiterin sagte nach der Veranstaltung, für viele sei es ein sehr neuer Ansatz. Das erfordere ein "großes Umdenken und eine große Offenheit", viele kritische Nachfragen hätte man jedoch einfangen können.

Zur von einigen Bücherei-Interessierten geäußerten Sorge, dass man nicht aus der eigenen Blase herauskomme, sagt Erdmenger: "Das wird kein Prozess, an dem sich nur Personen beteiligen, die die Bücherei ohnehin schon nutzen." Man wolle darum "nicht etwas strategisch vorneweg stellen und Maßnahmen daraus ableiten", sondern gemeinsam Ideen mit der Bevölkerung erarbeiten.

Wie es für die Stadtbücherei Augsburg nun weitergeht

So konnten nach der Veranstaltung die etwa 20 Besucher auf Stellwänden mit Post-its zu verschiedenen Fragen Stellung nehmen. Die Themen reichten von aktuellen Trends, die die Stadtbücherei aufnehmen soll, bis zur Frage "Wann fühlen Sie sich zuhause, wenn Sie nicht zuhause sind?" Diese Anregungen bilden nun den Startpunkt der Ideenfindung. "Wir sammeln das, was auf den Stellwänden ist und was wir im Haus aus unseren Erfahrungen als verbesserungswürdig empfinden", sagt Trainerin Bergmann. Im Team werde man besprechen, welche Fragestellung und Zielgruppe man als Erstes angehe. Danach werde man vor allem auf die Personen aus dieser Zielgruppe zugehen. Interessierte sollten dazu vor allem die Website und andere Kanäle der Stadtbücherei im Auge haben. "Im September werden wir die Prototypen den Menschen präsentieren und uns Feedback einholen", kündigt Bergmann an.

Finanziert ist laut Tanja Erdmenger zunächst nur diese erste Fragestellung. Es sei aber auch vorgesehen, dass man eine zweite Runde bekomme. Die konkreten Projekte, die jeweils am Ende dieses Design-Thinking-Prozesses stehen, müssen vom städtischen Haushalt finanziert werden. "Wenn man sich weiterentwickeln will als Bibliothek, wird es immer um Ressourcen gehen", sagt Erdmenger. Sie erinnert daran, dass eine bessere Ausstattung auch im Koalitionsvertrag der Stadt verankert sei.