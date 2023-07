Augsburg

Wie geht es nach dem Urteil für Stadtrat Peter Hummel weiter?

Plus Der Augsburger Stadtrat Hummel bezeichnete eine frühere Kandidatin der Freien Wähler via Facebook als "rechtsradikal". Hat das auch politische Folgen für den ihn?

Die politische Zukunft von Augsburgs Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel ist offen, nachdem das Landgericht ihn am Freitag in zweiter Instanz wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 9900 Euro (90 Tagessätze zu 110 Euro) verurteilt hat. Hummel hatte 2019 unter fingierter Identität eine frühere FW-Stadtratskandidatin, mit der er sich unter anderem wegen unterschiedlicher Positionen zum Flüchtlingszustrom überworfen hatte, als "Augsburgs rechtsradikalste Rechtsradikale" bezeichnet, garniert mit einer sexuellen Anspielung.

Hummel bestritt dies zunächst, gab die Beleidigung im Zuge einer Einigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung aber zu. Die Fraktion Bürgerliche Mitte, die aus Freien Wählern, Pro Augsburg und FDP besteht, erklärte, man wolle sich nun intern besprechen, was Hummels Verbleib in der Fraktion betrifft. Dies werde in den nächsten Tagen passieren, so Fraktionsvorsitzende Regina Stuber-Schneider (auch Freie Wähler). An seinem Stadtratsmandat, so Hummel nach dem Urteil, werde er festhalten. Er sei für sechs Jahre gewählt und werde diesen Auftrag ausfüllen, zumal die Vorwürfe aus der Zeit vor seiner Stadtratstätigkeit datieren, so Hummel zu unserer Redaktion.

