Gericht verurteilt Augsburger Stadtrat Peter Hummel zu Geldstrafe

Stadtrat Peter Hummel muss sich am Freitag vor dem Landgericht verantworten. Er wird wegen Beleidigung verurteilt, ein anderer Vorwurf wird fallen gelassen.

FW-Stadtrat Peter Hummel ist am Freitagmittag vor dem Landgericht wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 9900 Euro verurteilt worden. Hummel hatte eine ehemalige FW-Stadtratskandidatin, die 2014 angetreten war, 2019 unter anderem als „Augsburgs radikalste Rechtsradikale“ bezeichnet, versehen mit sexuellen Anspielungen. Der Vorwurf, WSA-Stadtrat Peter Grab in einem fingierten Brief verleumdet zu haben (in dem Schreiben wurde Grab unter der Alias-Identität einer Frau sexueller Missbrauch vorgeworfen), wurde eingestellt. Die Verleumdung zum Nachteil Grabs stehe außer Zweifel, so das Gericht, es gebe aber gewisse Schwierigkeiten beim Nachweis, dass der Brief tatsächlich von Hummel geschrieben wurde.

Augsburger Stadtrat Peter Hummel wird wegen Beleidigung verurteilt

Hummel war in beiden Punkten 2021 vom Amtsgericht verurteilt worden. Damals gab es eine Geldstrafe über 13.650 Euro. In der Berufungsverhandlung wurde das Strafmaß reduziert. Dem Urteil ging eine Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung voraus.

Unklar blieb am Freitag, ob Hummel Mitglied der Fraktion Bürgerliche Mitte bleiben kann. Fraktionsvorsitzende Regina Stuber-Schneider (auch Freie Wähler) sagte, man wolle sich nun intern besprechen. Neben den Freien Wählern besteht die Fraktion aus Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) und Lars Vollmar (FDP).