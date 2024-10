Stadttouren mit Bier und Musik: Wie „Erstis“ durch Augsburg ziehen

An diesem Montag beginnen die Vorlesungen für das Wintersemester an Uni und Hochschule Augsburg. Doch bereits in dieser Woche waren und sind überall in der Stadt Gruppen von angehenden Erstsemester-Studenten zu sehen – nicht selten mit Musik und Bierkästen. „Wir lernen uns gerade erst kennen“, erzählt Jesse Artmeyer, ein 19-jähriger „Ersti“, der mit einer Gruppe von sieben anderen jungen Männern im Park am Roten Tor unterwegs ist. Sie alle beginnen ab Montag damit, Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni Augsburg zu studieren.

Erstsemester-Studenten von Uni und Hochschule ziehen durch Augsburg

Die „Ersti-Touren“ durch Augsburg, oft organisiert von den jeweiligen Fachschaften, sollen den Bald-Studierenden die Stadt näher bringen – und folgen einem Plan. Artmeyer, der ursprünglich aus Düsseldorf kommt, erzählt, am Morgen hätten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst in zehn verschiedene Gruppen aufgeteilt, dann habe die Stadtrallye begonnen. Dabei gehe es darum, insgesamt zehn „Aufgaben“ zu lösen, meist in Verbindung mit einem Trinkspiel. Manche künftigen Kommilitoninnen und Kommilitonen habe man bereits zuvor in Clubs und Bars kennengelernt, mit anderen könne man nun bei der Rallye in Kontakt kommen.

Mit Bier und Musik: „Erstis“ wollen sich und die Stadt kennenlernen

Ein paar Meter weiter, am Theodor-Heuss-Platz, sitzen drei Drittsemester-Studenten und betreuen die nächste Aufgabe von „Erstis“. Auch hier steht schon Alkohol bereit, in diesem Fall ein Pfeffi-Schnaps. Wer an der Aufgabe – eine Art Geschicklichkeitsspiel – scheitert, muss trinken. Ein weiterer Treffpunkt dieser Rallye liegt am Curt-Frenzel-Stadion. Dort steht ein Pavillon, an dem gefeiert und der Party-Klassiker „Bierpong“ gespielt wird. Ist auch diese Aufgabe erledigt, geht es weiter zur nächsten – einmal durch die ganze Stadt.