Stadtwerke Augsburg präsentieren neue umweltfreundliche Busse

Der Augsburger Stadtbusverkehr soll umweltfreundlicher werden. Ab Samstag werden die ersten sieben Busse in Betrieb genommen, die anderen fünf folgen.

Die Augsburger Stadtwerke haben ihre Fahrzeugflotte in großem Umfang modernisiert: Zwölf neue umweltfreundliche Busse, angetrieben durch CO 2 -neutrales Biogas und ausgestattet mit Hybridtechnik stehen in den Startlöchern. Sie wurden am Freitag auf dem Rathaus Rathausplatz der Öffentlichkeit präsentiert.

Die neuen sws-Busse in Augsburg kommen von der Firma MAN

Die Firma MAN ist Lieferant. Es geht um sieben Gelenkbusse, weitere fünf Solobusse "sind ebenfalls im Anrollen", sagt Walter Casazza, Geschäftsführer der Stadtwerke. Die neuen Busse punkten beim Kraftstoffverbrauch, da "für den Antrieb der Fahrzeuge bis zu 20 Prozent weniger Biogas benötigt wird, als bei alten Modellen", sagt Daniel Strohschneider, Leiter der Stadtwerke-Buswerkstatt. Die Busse verfügen über 40 Sitz- und 120 Stehplätze. Das Auffälligste am Bus ist das neue Design: Silber mit blauen Streifen mit hohen Fenstern für größeren Lichteinfall.

Alle neuen Fahrzeuge haben einen Abbiegeassistenten, um den toten Winkel auszugleichen, Videoüberwachung und Kollisionswarner. "Es ist uns wichtig, den Busfahrern technische Hilfsmittel an die Hand zu geben, jedoch immer mit der individuellen Wahl, diese zu nutzen", so Strohschneider.